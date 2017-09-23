Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ За девять месяцев этого года из Беларуси в Азербайждан было привезено и передано Гянджинскому автозаводу более 1000 запчастей сельскохозяйственной техники.

Как передает Report со ссылкой на белорусский канал CTB, об этом сообщил гендиректор местного ОАО "Минский тракторный завод" (MTZ) Федор Домотенко.

По его словам, до конца года в Азербайджан привезут еще 460 белорусских тракторов, которые не предназначены для внутреннего рынка.

Ф.Домотенко отметил, что в скором времени собираемые в Азербайджане белорусские тракторы будут экспортироваться в Турцию: "Согласно новому договору с азербайджанской стороной, мы подписали протокол о выходе на турецкий рынок. Наши партнеры осуществят финансирование на сумму 5 млн долларов".

Председатель наблюдательного совета ГАЗ Ханлар Фатиев отметил, что в рамках нового проекта планируется ежегодная поставка в Турцию 2,5-3 тысяч тракторов. Этот показатель будет достигнут в ближайшие три года.