    Самир Шарифов рассказал о ходе реализации проекта создания агрогородка в Агдаме

    АПК
    • 29 октября, 2025
    • 17:24
    Самир Шарифов рассказал о ходе реализации проекта создания агрогородка в Агдаме

    Правительствам Азербайджана и Беларуси даны соответствующие поручения по вопросу создания агрогородка в Агдамском районе.

    Об этом корреспонденту Report в Агдаме сообщил заместитель премьер-министра Самир Шарифов, посетивший район вместе с вице-премьером Беларуси Натальей Петкевич.

    Он отметил, что обсуждения по созданию агрогородка велись как в рамках межправкомиссии между двумя странами, так и на месте, во время визита в Карабах.

    "Мы ознакомились с ходом выполнения работ. Процесс уже начался в соответствии с поручениями. В настоящее время белорусская сторона занимается проектированием в селе Гызыл Кенгерли Агдамского района. На данной территории планируется создание птицеводческого хозяйства, а также предприятий по производству мяса и молока. Согласно специальному поручению президента, Азербайджан должен полностью обеспечивать себя мясом птицы за счет внутреннего производства. Проектировочные работы в основном будет выполнять белорусская сторона. Инвестиции в птицеводство, производство мяса и молока будут обеспечены азербайджанской стороной", - подчеркнул Шарифов.

    Лента новостей