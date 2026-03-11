Самеддин Асадов: Азербайджан ведет переговоры с Amazon, Google и Microsoft о создании центра ИИ

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Министерство сельского хозяйства Азербайджана вошло в число активных пользователей национального суперкомпьютерного центра.

    Как передает Report, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов сообщил об этом в ходе общественных слушаний "Применение искусственного интеллекта в сельском хозяйстве: результаты и перспективы", состоявшихся в Комитете по аграрной политике Милли Меджлиса.

    По его словам, Азербайджан, следуя мировым трендам, определил развитие искусственного интеллекта (ИИ) и наращивание кадрового потенциала в данной области в качестве стратегического приоритета.

    В стране утверждена "Стратегия искусственного интеллекта на 2025–2028 годы", охватывающая четыре основных направления: нормативное регулирование ИИ, развитие баз данных и технологической инфраструктуры, подготовку специалистов, а также создание благоприятных условий для внедрения технологий в систему государственного управления.

    Замминистра подчеркнул, что регулирование сферы ИИ будет основываться на комбинированном подходе, объединяющем элементы европейской и американской моделей. На сегодня подготовлены восемь стандартов, из которых четыре уже утверждены. Они затрагивают вопросы этики, транспарентности и безопасного использования алгоритмов. С.

    Асадов указал, что в стране уже сформирована передовая технологическая база на основе чипсетов Nvidia. Суперкомпьютерный центр, запущенный в ноябре минувшего года и оснащенный 32 графическими чипсетами, оказывает услуги как государственным структурам, так и частному бизнесу. Министерство сельского хозяйства уже входит в число его активных клиентов.

    Как отметил замминистра, в целях превращения Азербайджана в региональный хаб искусственного интеллекта налаживается взаимодействие с ведущими мировыми технологическими корпорациями. В настоящее время ведутся интенсивные переговоры с Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure и компаниями Neo Cloud. Совместно с Министерством экономики запланировано существенное наращивание вычислительных мощностей суперкомпьютеров и формирование крупнейшей в регионе инфраструктуры искусственного интеллекта.

    Saməddin Əsədov: "Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi super-kompüter mərkəzinin aktiv istifadəçilərindəndir"
