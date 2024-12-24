"РЖД Логистика" организовала тестовую отправку шрота в Азербайджан

"РЖД Логистика" организовала тестовую отправку подсолнечного шрота со станции Балаково Приволжской железной дороги в Азербайджан.

"РЖД Логистика" организовала тестовую отправку подсолнечного шрота со станции Балаково Приволжской железной дороги в Азербайджан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на компанию.

"Вагоны-хопперы с подсолнечным шротом одного из крупнейших российских агропромышленных холдингов общим весом 1500 тонн будут доставлены на станцию Баладжары. В планах активное развитие данного направления", - подчеркнули в компании.

Директор филиала компании в Саратове Вера Вторыгина отметила, что с учетом растущего интереса грузоотправителей к МТК "Север-Юг", "РЖД Логистика" ведет планомерную работу по совершенствованию транспортных решений с его использованием.

"МТК «Север-Юг» обеспечивает эффективное соединение между странами на евроазиатском пространстве, что способствует развитию торговли и экономических связей", – подчеркнула она.