Россия пресекла ввоз более 36 тонн азербайджанских томатов

Сотрудники управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике обнаружили в складах временного хранения подкарантинную продукцию.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, из Азербайджана поступило 2 партии свежих томатов общим весом 36,5 тонны.

При досмотре был обнаружен карантинный объект - южноамериканская томатная моль. Её наличие подтверждено результатами лабораторной экспертизы. Ввоз карантинных томатов запретили, продукцию вернули грузоотправителям.