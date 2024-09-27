О нас

Россия может удвоить поставки молочной продукции в Азербайджан

Россия может удвоить поставки молочной продукции в Азербайджан Экспорт молочной продукции из России в Азербайджан в ближайшие годы может увеличиться в 2-2,5 раза.
АПК
27 сентября 2024 г. 09:24
Россия может удвоить поставки молочной продукции в Азербайджан

Экспорт молочной продукции из России в Азербайджан в ближайшие годы может увеличиться в 2-2,5 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные центра "Агроэкспорт" по итогам круглого стола "Потенциал наращивания поставок молочной продукции", который прошел в Баку в рамках деловой миссии российских компаний-экспортеров.

По данным центра, в 2023 году Россия поставила в Азербайджан 17 тыс. тонн молочной продукции. При этом по оценкам компаний, занимающихся такими поставками, имеются все предпосылки к тому, чтобы этот объем увеличить в 2-2,5 раза в ближайшие два года.

Кроме этого, российские компании готовы стать партнером Азербайджана в обеспечении сырьевой базы молочной, кондитерской индустрии, а также сегмента HoReCa.

Отметим, что в 2019-2023гг поставки молочной продукции из РФ в Азербайджан увеличились в 1,5 раза, до $19 млн. Основу составляют кисломолочные продукты - 44%, сыр - 19% и сухое молоко - 14%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении
26 сентября 2024 г. 19:27
В Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
ФотоВ Кяльбаджаре прошло очередное заседание Координационного штаба
25 сентября 2024 г. 19:58
На первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
ФотоНа первом заседании Милли Меджлиса седьмого созыва принял участие и выступил с речью президент Ильхам Алиев
24 сентября 2024 г. 00:20
Мехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
ФотоМехрибан Алиева и члены ее семьи посетили 120-летнюю мечеть в Ахмедлы после капитального ремонта
23 сентября 2024 г. 19:34
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi