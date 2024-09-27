Россия может удвоить поставки молочной продукции в Азербайджан

Экспорт молочной продукции из России в Азербайджан в ближайшие годы может увеличиться в 2-2,5 раза.

Экспорт молочной продукции из России в Азербайджан в ближайшие годы может увеличиться в 2-2,5 раза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные центра "Агроэкспорт" по итогам круглого стола "Потенциал наращивания поставок молочной продукции", который прошел в Баку в рамках деловой миссии российских компаний-экспортеров.

По данным центра, в 2023 году Россия поставила в Азербайджан 17 тыс. тонн молочной продукции. При этом по оценкам компаний, занимающихся такими поставками, имеются все предпосылки к тому, чтобы этот объем увеличить в 2-2,5 раза в ближайшие два года.

Кроме этого, российские компании готовы стать партнером Азербайджана в обеспечении сырьевой базы молочной, кондитерской индустрии, а также сегмента HoReCa.

Отметим, что в 2019-2023гг поставки молочной продукции из РФ в Азербайджан увеличились в 1,5 раза, до $19 млн. Основу составляют кисломолочные продукты - 44%, сыр - 19% и сухое молоко - 14%.