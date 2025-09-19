Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    Пять рыбных хозяйств переданы Минсельхозу

    АПК
    • 19 сентября, 2025
    • 12:40
    Пять рыбных хозяйств переданы Минсельхозу

    Пять рыбных предприятий и хозяйств, функционирующих при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, передаются в подчинение Центра рыболовства и аквакультуры, находящегося в ведении Министерства сельского хозяйства.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно документу, Азербайджанский экспериментальный морской завод по разведению рыбы, Чайкендский завод по разведению форели, Малое Кызылагаджское рыбоводческое хозяйство, Товузское рыбоводческое хозяйство и ООО "Хыллы балык" передаются (включая все имущество) в подчинение Министерства сельского хозяйства.

    рыбные хозяйства Минсельхоз постановление Али Асадов
    Beş balıq təsərrüfatı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyinə verilib

    Последние новости

    12:52

    Сахиб Алекперов: SOCAR проявляет интерес к разработке месторождений Туркменистана

    Энергетика
    12:50

    В Милли Меджлисе прошла конференция по случаю Дня государственного суверенитета - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    12:45

    Арагчи: Совбез ООН должен вмешаться для решения ядерного вопроса путем дипломатии

    В регионе
    12:40

    Пять рыбных хозяйств переданы Минсельхозу

    АПК
    12:38

    В Азербайджане отменяется госрегулирование цен на услуги таможенных складов

    Бизнес
    12:36
    Фото

    Для обслуживания участников и зрителей Формулы-1 выделены 22 медицинские бригады

    Формула 1
    12:32
    Фото

    На Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала первая свободная практика

    Формула 1
    12:31

    В Азербайджане дети, лишенные родительской опеки, получат единовременное пособие

    Внутренняя политика
    12:25

    Стармер: Инвестиции США в 150 млрд фунтов содействуют развитию экономики Британии

    Другие страны
    Лента новостей