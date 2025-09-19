Пять рыбных хозяйств переданы Минсельхозу

Пять рыбных предприятий и хозяйств, функционирующих при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, передаются в подчинение Центра рыболовства и аквакультуры, находящегося в ведении Министерства сельского хозяйства.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, Азербайджанский экспериментальный морской завод по разведению рыбы, Чайкендский завод по разведению форели, Малое Кызылагаджское рыбоводческое хозяйство, Товузское рыбоводческое хозяйство и ООО "Хыллы балык" передаются (включая все имущество) в подчинение Министерства сельского хозяйства.