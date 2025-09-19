Beş balıq təsərrüfatı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyinə verilib
ASK
- 19 sentyabr, 2025
- 12:17
Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən 5 balıq müəssisə və təsərrüfatı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyinə tabeliyində olan "Balıqçılıq və Akvakultura Mərkəzi"nə verilir.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, Azərbaycan Təcrübəvi Dəniz Balıqartırma Zavodu, Çaykənd Qızılbalıqartırma Zavodu, Kiçik Qızılağac Balıqartırma Təsərrüfatı, Tovuz Balıqartırma Təsərrüfatı və "Xıllı balıq" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ştat vahidləri və onlara məxsus əmlakla birlikdə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyinə verilir.
Son xəbərlər
12:47
"Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş dayandırılıbFormula 1
12:41
Lənkəranda Girdəni çay üzərindəki körpü yenidən qurulacaqİnfrastruktur
12:33
Şəhid anası: Oğlum şəhid dayısının qisasını alacağını deyirdi - VİDEOMultimedia
12:30
Sahib Ələkbərov: "SOCAR Türkmənistanın yataqlarının işlənilməsinə maraq göstərir"Energetika
12:30
Foto
"Formula 1: Azərbaycan Qran-prisində birinci sərbəst yürüş başlayıbFormula 1
12:29
Qabon millisinin üzvü "Lənkəran"a keçibKomanda
12:26
Milli Məclisdə Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı konfrans keçirilib - YENİLƏNİBMilli Məclis
12:24
Azərbaycanda gömrük anbarlarında saxlancla bağlı xidmətlərin qiymətini dövlət tənzimləməyəcəkBiznes
12:20