Прокурор потребовал 10 лет колонии строгого режима для Пермякова

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Государственное обвинение потребовало приговорить рядового Валерия Пермякова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявлено на судебном заседании в Гюмри.

5-й гарнизонный военный суд России завершил прения сторон по уголовному делу в отношении военнослужащего, который 12 января совершил дезертирство с оружием, вверенным по службе, ушел в город, а затем расстрелял семью местных жителей.

Подсудимый заявил, что "признает свою вину, сожалеет о содеянном и готов нести наказание". В своих показаниях в ходе предварительного следствия он заявил, что оставил пост в карауле с закрепленным автоматом Калашникова, лишь чтобы "напугать и заполучить деньги, вещи и ценности", чтобы вернуться домой, по которому скучал. В доме Аветисян он "хотел забрать только деньги", а, испугавшись ответственности, застрелил семью.

Психиатрическая экспертиза не обнаружила отклонений в психологическом состоянии Пермякова.