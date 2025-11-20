Производство пищевых яиц в Азербайджане выросло более чем на 40%
- 20 ноября, 2025
- 22:47
Производство пищевых яиц на промышленных предприятиях Азербайджана увеличилось более чем на 43 %.
Как сообщает Report, об этом в интервью Baku TV заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.
По его словам, в стране за последние пять лет произошли определенные изменения в животноводческой сфере.
"За этот период в животноводстве зафиксирован рост до 11 %. Самый большой рост наблюдаем в птицеводстве - как в производстве мяса, так и яиц. За последние годы производство яиц увеличилось более чем на 20 %. А производство пищевых яиц на промышленных предприятиях выросло более чем на 43 %. На самом деле, это хорошая новость. Потому что происходит индустриализация, и одна из наших основных целей", - добавил М. Мамедов.
