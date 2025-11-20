Azərbaycanda ərzaqlıq yumurta istehsalı 43 %-dən çox artıb
- 20 noyabr, 2025
- 22:06
Azərbaycanda sənaye müəssisələrində ərzaqlıq yumurta istehsalı 43 %-dən çox artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov "Baku TV"yə müsahibəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda son 5 ildə heyvandarlıq sahəsində müəyyən dəyişikliklər var: "Bu dövr ərzində heyvandarlıqda 11 %-ə qədər artım qeydə alınıb. Ən böyük artımı quşçuluqda - həm ət, həm yumurta istehsalında - müşahidə edirik. Son illərdə yumurta istehsalı 20 %-dən çox artıb. Sənaye müəssisələrində ərzaqlıq yumurta istehsalı isə 43 %-dən çox artıb. Əslində, bu, yaxşı xəbərdir. Çünki sənayeləşmə baş verir və bizim də əsas hədəflərimizdən biri kənd təsərrüfatında məhsul istehsalının sənayeyə yönəldilməsinə nail olmaqdır".
