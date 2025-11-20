İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanda ərzaqlıq yumurta istehsalı 43 %-dən çox artıb

    ASK
    • 20 noyabr, 2025
    • 22:06
    Azərbaycanda ərzaqlıq yumurta istehsalı 43 %-dən çox artıb

    Azərbaycanda sənaye müəssisələrində ərzaqlıq yumurta istehsalı 43 %-dən çox artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov "Baku TV"yə müsahibəsində deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda son 5 ildə heyvandarlıq sahəsində müəyyən dəyişikliklər var: "Bu dövr ərzində heyvandarlıqda 11 %-ə qədər artım qeydə alınıb. Ən böyük artımı quşçuluqda - həm ət, həm yumurta istehsalında - müşahidə edirik. Son illərdə yumurta istehsalı 20 %-dən çox artıb. Sənaye müəssisələrində ərzaqlıq yumurta istehsalı isə 43 %-dən çox artıb. Əslində, bu, yaxşı xəbərdir. Çünki sənayeləşmə baş verir və bizim də əsas hədəflərimizdən biri kənd təsərrüfatında məhsul istehsalının sənayeyə yönəldilməsinə nail olmaqdır".

    yumurta Məcnun Məmmədov kənd təsərrüfatı
    Производство пищевых яиц в Азербайджане выросло более чем на 40%

    Son xəbərlər

    23:24

    COP30 keçirilən ərazidə yanğın baş verəndən sonra Belemdə bütün konfrans məkanları bağlanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:06

    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    23:03
    Foto

    Azərbaycanda meyvə bağları üzrə böyük məbləğdə aqrar sığorta ödənişi edilib

    ASK
    23:01

    Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə müharibənin başa çatdırılması planı üzərində işləyəcək – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:56

    Donor qrupunun iclasında Fələstinə dəstək üzrə sazişlər imzalanıb

    Digər ölkələr
    22:52

    Nazir: Müəllim məktəbə "müştəri yeri" kimi baxırsa, o mənim üçün müəllim deyil

    Elm və təhsil
    22:50

    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan sənaye sahəsi güclənən ölkəyə çevrilir"

    ASK
    22:41

    Azərbaycanın qızıl medal qazanan sablyaçısı: "Finalda uduzmaq istəmirdik"

    Fərdi
    22:39

    Emin Əmrullayev: Mərhələli şəkildə 20 min tamştat müəllim vəzifəsi yaradılacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti