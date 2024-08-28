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Представитель ФАО: Азербайджан предпринял важные шаги в управлении водными ресурсами

Представитель ФАО: Азербайджан предпринял важные шаги в управлении водными ресурсами 11:01
АПК
28 августа 2024 г. 11:45
Представитель ФАО: Азербайджан предпринял важные шаги в управлении водными ресурсами

Азербайджан предпринял важные шаги в управлении водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН в Азербайджане Мухаммад Насар Хайят на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По его словам, одним из важных шагов, предпринятых правительством, является создание в стране водной комиссии: "Для Азербайджана сельское хозяйство - это не только сектор экономики. Это образ жизни и средство существования для многих сообществ. В настоящее время водные ресурсы в мире сокращаются, что оказывает воздействие на многие страны".

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Версия на английском языке FAO official hails Azerbaijan’s steps in management of water resources
Версия на азербайджанском языке FAO rəsmisi: “Azərbaycan su ehtiyatlarının idarə edilməsində mühüm addımlar atıb”

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