Представитель ФАО: Азербайджан предпринял важные шаги в управлении водными ресурсами

11:01

Азербайджан предпринял важные шаги в управлении водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН в Азербайджане Мухаммад Насар Хайят на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По его словам, одним из важных шагов, предпринятых правительством, является создание в стране водной комиссии: "Для Азербайджана сельское хозяйство - это не только сектор экономики. Это образ жизни и средство существования для многих сообществ. В настоящее время водные ресурсы в мире сокращаются, что оказывает воздействие на многие страны".