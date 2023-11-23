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Правительство России запретило экспорт твердой пшеницы на полгода с 1 декабря

Правительство России запретило экспорт твердой пшеницы на полгода с 1 декабря Правительство России ввело запрет на экспорт твердой пшеницы с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года для стабилизации цен на продукцию из нее. Власти также установили квоту на вывоз зерна из страны в объеме 24 млн тонн.
АПК
23 ноября 2023 г. 11:46
Правительство России запретило экспорт твердой пшеницы на полгода с 1 декабря

Правительство России ввело запрет на экспорт твердой пшеницы с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года для стабилизации цен на продукцию из нее. Власти также установили квоту на вывоз зерна из страны в объеме 24 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, эти решения приняла подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

Ввести временный запрет на вывоз из страны твердой пшеницы на шесть месяцев предложили в Минсельхозе. Совместно с Минэкономики Минсельхоз инициировал и установление квоты на экспорт пшеницы, ячменя кукурузы и ржи в страны, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Мера будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

Подкомиссия, как сказано в сообщении правительства, утвердила тарифные льготы на отдельные виды мяса домашних кур. От уплаты ввозной таможенной пошлины в 2024 году освободят поставки мяса в объеме до 160 тыс. тонн. Решение направлено на стабилизацию цен на внутреннем рынке путем наращивания предложения.

С 1 декабря 2023 по 30 июня 2024 правительство ввело квоту на экспорт лома размером 600 тыс. тонн с внутриквотной пошлиной в 5%, но не менее 15 евро за тонну. Внеквотная пошлина сохранится на уровне 5%, но не менее 290 евро за тонну.

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