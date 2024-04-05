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Пункт продовольственного контроля "Гырмызы керпю" заработает в ближайшее время

Пункт продовольственного контроля "Гырмызы керпю" заработает в ближайшее время Пограничный пункт контроля безопасности продовольственных продуктов "Гырмызы керпю", строительство которого уже завершено, заработает в ближайшее время.
АПК
5 апреля 2024 г. 10:52
Пункт продовольственного контроля Гырмызы керпю заработает в ближайшее время

Пограничный пункт контроля безопасности продовольственных продуктов "Гырмызы керпю", строительство которого уже завершено, заработает в ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмезли заявил на совещании на тему "Оценка системы продовольственного контроля" в Баку.

Он отметил, что помимо укрепления законодательной базы, агентство сформировало контрольно-надзорную систему и проводит целенаправленные меры в этом направлении.

"Мы придаем большое значение осуществлению контроля безопасности пищевых продуктов при импортно-экспортных операциях. С этой целью начнет функционировать пункт "Гырмызы керпю". Кроме того, в поселке Агбенд Зангиланского района, входящего в состав Восточно-Зангезурского экономического района, на азербайджано-иранской границе планируется строительство пункта для обеспечения контроля безопасности пищевых продуктов".

Г.Тахмезли добавил, что АПБА одобрило около 350 иностранных предприятий, желающих импортировать продовольственные товары в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке “Qırmızı körpü” qida təhlükəsizliyinə nəzarət məntəqəsi fəaliyyətə başlayacaq

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