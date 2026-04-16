Оверчук заявил о важности сотрудничества с Азербайджаном в санитарно-эпидемиологической сфере
- 16 апреля, 2026
- 16:57
Сотрудничество между Азербайджаном и Россией в санитарно-эпидемиологической сфере имеет важное значение.
Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на 24-м заседании Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.
По его словам, обе страны реализуют совместные проекты, направленные на снижение рисков распространения природно-очаговых и инфекционных заболеваний.
"В рамках данного сотрудничества ведется работа по формированию региональной системы реагирования на чрезвычайные эпидемиологические ситуации, и российская сторона готова к дальнейшему расширению сотрудничества с Азербайджаном в этой области", - добавил Оверчук.
