İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    ASK
    • 16 aprel, 2026
    Aleksey Overçuk: Azərbaycanla sanitariya-epidemioloji sahədə əməkdaşlıq mühümdür

    Azərbaycan və Rusiya arasında sanitariya-epidemioloji sahədə əməkdaşlıq mühüm əhəmiyyət daşıyır.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hər iki ölkə təbii ocaqlı infeksiyaların yayılması risklərinin azaldılması və yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizə məqsədilə birgə layihələr həyata keçirir.

    "Bu əməkdaşlıq çərçivəsində fövqəladə epidemioloji vəziyyətlərə cavab verən regional sistemin formalaşdırılması istiqamətində işlər görülür və Rusiya tərəfi Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlığı daha da genişləndirməyə hazırdır", - deyə hökumət rəsmisi əlavə edib.

    Aleksey Overçuk Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyası Zəngilan
    Оверчук заявил о важности сотрудничества с Азербайджаном в санитарно-эпидемиологической сфере

