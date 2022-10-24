Отгрузки пшеницы на экспорт из РФ с начала октября выросли на 57%

Россия с 1 по 23 октября отгрузила на экспорт 4,13 млн тонн пшеницы, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия с 1 по 23 октября отгрузила на экспорт 4,13 млн тонн пшеницы, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина.

Год назад на экспорт было отправлено 2 млн 637 тыс. тонн пшеницы.

Ежедневные отгрузки за этот период составили 180 тыс. тонн против 115 тыс. тонн год назад.

В то же время отгрузки других зерновых культур снижаются. Так, ячменя с 1 по 23 октября отправлено 261 тыс. тонн против 370 тыс. тонн в прошлом году в этот же период. "По кукурузе падение составило 87%: отгружено 24,4 тыс. тонн, год назад - 181 тыс. тонн, - сказала она. - Это объяснимо: потребности в кукурузе закрывает Украина в рамках зерновой сделки. Основная культура, которую она экспортирует, - это кукуруза".

Как отметила Тюрина, в октябре активно растут закупки российской пшеницы основными ее импортерами. Так, в Египет отгружено на 49% больше, чем год назад, - 815 тыс. тонн против 548 тыс. тонн. Турция, которая в предыдущие месяцы снижала закупки, к 23 октября нарастила их в 2,5 раза - до 741 тыс. тонн с 299 тыс. тонн год назад. Отгрузки в Бангладеш выросли в 3,7 раза - до 390 тыс. тонн со 105 тыс. тонн годом ранее.

"В Алжир отгружено 253 тыс. тонн пшеницы, хотя год назад в этот период отгрузок вообще не было. Поставки в Саудовскую Аравию выросли на 90%, в Судан - в 2,7 раза. Растут отгрузки в Сирию, Йемен, Ливию, ЮАР, Кению, Оман, Сенегал, Израиль. То есть география экспорта постепенно расширяется и "добирается" до показателей прошлого года, - сообщила Тюрина. - Год назад российская пшеница отгружалась в 28 стран, сейчас – в 26. При этом очень важно, что появляются новые крупные рынки, на которые в прошлом году в этот период отгрузок не было".

В то же время тенденция по сокращению числа компаний-экспортеров продолжается. "В прошлом сезоне с 1 по 23 октября пшеницу на экспорт отгружали 74 компании, в этом году - 42", - уточнила она.

Как прогнозирует Тюрина, в октябре экспорт пшеницы может составить порядка 5 млн тонн, "даже, может, и больше".

По ее словам, в октябре активизировались отгрузки пшеницы через основные российские порты. Рейдовая перевалка выросла на 85%, до 1 млн 240 тыс. тонн.

Говоря о ценовой ситуации на рынке, Тюрина сообщила, что за неделю французская пшеница подешевела на 4,8%, до 337 долларов за тонну, американская - на 3,5%, до 387 долларов, российская (FOB Новороссийск) - на 4,6%, до 310 долларов за тонну. "Дисконт по сравнению с французской, или, как мы говорим, скидка за риски, составляет 27 долларов за тонну", - добавила она.