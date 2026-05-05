Орхан Мамедов: Освобожденные территории Азербайджана открывают новые возможности для агросектора

Освобожденные от оккупации территории Азербайджана обладают огромным экономическим потенциалом и открывают новые возможности для развития аграрного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов на церемонии открытия Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки (Caspian Agro) и 31-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности (InterFood Azerbaijan).

По его словам, плодородные почвы, благоприятный климат и широкая ресурсная база этих районов создают дополнительные преимущества для развития сельского хозяйства и пищевой промышленности:

"Инвестиционная привлекательность этих территорий также высока. Реализация данного потенциала в рамках государственно-частного партнерства окажет положительное влияние на пищевую промышленность в последующие годы и, в конечном итоге, на экономику страны. В целом, развитие аграрного сектора служит как социально-экономическому возрождению регионов, так и укреплению продовольственной безопасности страны".