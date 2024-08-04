Обеспечено переселение хозяйств на летние пастбища на освобожденных территориях Азербайджана

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана "Об утверждении I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" обеспечено переселение в летний сезон скота и пчелиных семей на

В соответствии с распоряжением президента Азербайджана "Об утверждении I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" обеспечено переселение в летний сезон скота и пчелиных семей на территории Лачынского, Кяльбаджарского и других районов.

Как сообщает муганское бюро Report , подготовка планов эффективного использования летних и зимних пастбищ и дислокация домашнего скота на территории соответствующих районов началась весной 2023 года с первоначального перемещения скота и пчелиных семей в летний сезон на территории Лачынского, Кяльбаджарского и других районов.

С 1 апреля 2024 года началась регистрация фермеров, планирующих переезд на летние пастбища Лачына и Кяльбаджара. В текущем году 22 фермерских хозяйства района подали заявки на переезд на летние пастбища Лачына и Кяльбаджара. С 1 мая 2024 года началось перемещение 9 054 голов мелкого рогатого скота, 645 голов крупного рогатого скота и 57 голов непарнокопытных животных из частных хозяйств фермеров на летние пастбища, к концу мая процесс был завершен.

В настоящее время 7 011 голов мелкого рогатого скота, 463 головы крупного рогатого скота и 45 голов непарнокопытных животных 17 фермеров находятся на летних пастбищах Лачынского района, 2 043 головы мелкого рогатого скота, 182 головы крупного рогатого скота и 12 голов непарнокопытных животных пяти фермеров - Кяльбаджарского района. В этом году на летние пастбища было перемещено на 5 357 голов мелкого рогатого скота и на 469 голов крупного рогатого скота больше, чем в прошлом.

Также в этом году 37 пчеловодов района подали заявки на перемещение 1 510 пчелиных семей на освобожденные территории, что на 673 пчелиные семьи больше, чем в прошлом году. Из них 1 302 пчелиные семьи 32 пчеловодов были перемещены в Джебраильский район, а 208 пчелиных семей пяти пчеловодов - в Лачынский район.