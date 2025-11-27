Объем выплат Фонда аграрного страхования приблизился к 20 млн манатов
АПК
- 27 ноября, 2025
- 13:03
Фонд аграрного страхования Азербайджана за период деятельности выплатил фермерам по страховым случаям около 20 млн манатов.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил советник председателя правления Фонда Раван Самедли.
По его словам, количество заключенных в 2024 году страховых договоров увеличилось примерно на 21% по сравнению с 2023 годом. Фонд осуществляет страхование 41 вида продукции растениеводства.
"Если раньше при страховании преобладали зерновые культуры, то в последние годы мы наблюдаем увеличение числа страховых договоров на фруктовые сады", - добавил он.
Фонд приступил к работе в конце 2020 года.
