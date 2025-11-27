İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Aqrar Sığorta Fondunun ümumi ödənişləri 20 milyon manata yaxınlaşıb

    ASK
    • 27 noyabr, 2025
    • 12:35
    Aqrar Sığorta Fondunun ümumi ödənişləri 20 milyon manata yaxınlaşıb

    İndiyə qədər Aqrar Sığorta Fondu 20 milyon manata yaxın ödəniş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Fondun İdarə Heyəti sədrinin müşaviri Rəvan Səmədli bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda 2025-ci ilin zərərləri tənzimlənmə mərhələsindədir və ödənişlər həyata keçirilir: "Bu, təkcə meyvə bağlarına aid deyil".

    R.Səmədli əlavə edib ki, Fond 41 növ bitkini sığortalayır, 2024-cü ildə bağlanmış sığorta müqavilələrinin sayı 2023-cü illə müqayisədə 21 %-ə yaxın artıb: "Fermerlərin buna marağının artdığını görürük. Əvvəllər sığorta müqaviləsi bağlanılan zaman daha çox dənli bitkilər üstünlük təşkil edirdisə, son illər meyvə bağları üzrə daha çox sığorta müqaviləsinin bağlanılmasını müşahidə edirik. Fermerlər başa düşür ki, öz risklərini, öz gəlirlərini artıq təminat altında alırlar".

    Объем выплат Фонда аграрного страхования приблизился к 20 млн манатов

