    Назван объем запасов муки в Азербайджане

    АПК
    • 04 сентября, 2025
    • 14:40
    Назван объем запасов муки в Азербайджане

    По итогам 2024 года объем запасов муки в Азербайджане составил 1 млн 764 тыс. 476 тонн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 0,5 % меньше, чем в 2023 году.

    При этом в прошлом году был зафиксирован самый низкий показатель запасов муки в стране. Запасы формировались за счет остатков на начало года (16,3%), внутреннего производства (77,4%) и импорта (6,2%).

    В 2024 году в Азербайджане произведено 1 млн 365 тыс. 906 тонн муки, что на 2,8 % больше, чем годом ранее. Объем импорта муки сократился на 28,2 %, составив 109 тыс. 860 тонн, а остатки на начало года уменьшились на 1,1 %, до 288 тыс. 710 тонн.

