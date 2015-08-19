На севере Германии обнаружены следы динозавра, весившего 30 тонн

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Сенсационную находку обнаружили немецкие палеонтологи в городе Ребург-Локкум (федеральная земля Нижняя Саксония). В карьере по добыче камня они обнаружили огромные следы динозавра, весившего, предположительно, около 30 тонн. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает журнал Bild.

"Это действительно единственное открытие такого рода в Европе, - поделилась своими впечатлениями палеонтолог краеведческого музея Нижней Саксонии Аннете Рихтер. - В мире очень мало мест с сопоставимыми находками".

Размер ступни в диаметре составляет 1,2 м. "Динозавр поистине огромный, поэтому отпечатки ушли так глубоко в землю, почти на 43 см", - сообщил руководитель раскопок Бенжамин Энглих.

Исследователей удивило то, что на определенных отрезках расстояние между следами было весьма значительным, порой разрыв достигал нескольких метров, что нехарактерно для животных таких размеров. "Обычно динозавры передвигались по прямой. Здесь же видно, что особь на что-то среагировала и резко ринулась влево", - предполагает Бенжамин.