На развитие животноводства в Нахчыванской АР выделено 3 млн манатов

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию животноводства в Нахчыванской Автономной Республике.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что развитие аграрной сферы, как важной составной части ненефтяного сектора, является одним из приоритетных направлений в стране. Так, принимаются многосторонние меры по надежному обеспечению населения продовольственной продукцией, реализуются важные проекты, направленные на развитие аграрного сектора, от которого непосредственно зависят продовольственная и пищевая безопасность. Важную роль играют новосозданная и оснащенная современным оборудованием инфраструктура, в том числе центры искусственного осеменения, созданные с целью улучшения породного состава животных.

Учитывая важность осуществления мер по искусственному осеменению для улучшения породного состава крупного рогатого скота, в целях осуществления работы по созданию Центра искусственного осеменения из суммы, указанной в подпункте 1.31.2 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики выделено 3 миллиона манатов.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.