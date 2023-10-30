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На прошедшей в Баку ярмарке меда реализовано 65% продукции пчеловодства

На прошедшей в Баку ярмарке меда реализовано 65% продукции пчеловодства На прошедшей в Баку 23-й Республиканской выставке-ярмарке продукции пчеловодства было реализовано более 62 тонн продукции пчеловодства или 65% из всей представленной на фестивале продукции в объеме 95 тонн.
АПК
30 октября 2023 г. 16:58
На прошедшей в Баку ярмарке меда реализовано 65% продукции пчеловодства

На прошедшей в Баку 23-й Республиканской выставке-ярмарке продукции пчеловодства было реализовано более 62 тонн продукции пчеловодства или 65% из всей представленной на фестивале продукции в объеме 95 тонн.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По информации, 1,5 тонны из этой продукции произведено в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах.

В этом году в ярмарке приняли участие 250 пчеловодов из всех экономических районов. Каждый участник мог продать максимум 400 кг меда и 30 рамок. Всего на ярмарке было представлено 57,6 тонны цветочного и 20,5 тонны липового меда (80% всей выставленной на продажу продукции).

Ярмарка была организована Министерства сельского хозяйства и Ассоциацией пчеловодов Азербайджана.

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Версия на английском языке 65% of beekeeping products sold at honey fair in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda bu ay yarmarkaya çıxarılmış arıçılıq məhsullarının 65 %-i satılıb

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