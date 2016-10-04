На Гаити в результате урагана "Мэтью" погибли два человека

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли на Гаити в результате прохождения мощного урагана "Мэтью", еще один человек пропал без вести. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник служба гражданской обороны островного государства.

В городе Порт-Салю умерла больная женщина, которой медики не смогли оказать помощь из-за стихии, дорога к ее дому была отрезана потоками воды. Ранее сообщалось о гибели двух рыбаков у берегов Гаити, однако затем власти уточнили, что погиб только один из находившихся в лодке. Еще один человек пропал без вести.

Из зон бедствия уже эвакуированы 6,4 тыс. человек, однако общее число людей, находящихся в опасных районах, составляет от 100 до 500 тыс. человек.