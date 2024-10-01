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Мухтар Бабаев: В Азербайджане уменьшение осадков сказалось на урожайности и сборе урожая

Мухтар Бабаев: В Азербайджане уменьшение осадков сказалось на урожайности и сборе урожая 10:18 В последние годы уменьшение количества осадков в Азербайджане отразилось на урожайности и сборе урожая.
АПК
1 октября 2024 г. 10:37
Мухтар Бабаев: В Азербайджане уменьшение осадков сказалось на урожайности и сборе урожая

Снижение количества осадков в Азербайджане в последние годы повлияло на урожайности и объемы сбора урожая сельскохозяйственных культур.

Как сообщает Report, об этом сказал назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

По его словам, сельское хозяйство является важной частью экономики Азербайджана, в этой сфере работают более трети занятых:

"За последние годы количество осадков в Азербайджане сократилось в среднем почти на 10%. Это отразилось на урожайности и сборе урожая. Помимо этого, также высыхает Каспийское море, обладающее уникальной экосистемой. Снижение уровня воды в Каспийском море оказывает серьезное воздействие на морские и прибрежные экосистемы, а также на биоразнообразие и прибрежную инфраструктуру".

Он отметил необходимость принятия мер в данном направлении:

"Предполагается, что из-за изменения климата масштабные засухи будут наблюдаться в 100 раз чаще, а повышение глобальной температуры на 2 градуса приведет к голоданию еще 200 млн человек, что увеличит нагрузку на водные и сельскохозяйственные системы во всех странах".

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Версия на английском языке Dwindling rainfalls impact crop yields in Azerbaijan, COP29 President-designate says
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev: "Azərbaycanda yağıntıların azalması məhsuldarlığa və məhsul yığımına təsir göstərib"

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