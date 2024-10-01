Мухтар Бабаев: В Азербайджане уменьшение осадков сказалось на урожайности и сборе урожая

10:18 В последние годы уменьшение количества осадков в Азербайджане отразилось на урожайности и сборе урожая.

Снижение количества осадков в Азербайджане в последние годы повлияло на урожайности и объемы сбора урожая сельскохозяйственных культур.

Как сообщает Report, об этом сказал назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на Бакинской неделе действий по борьбе с изменением климата.

По его словам, сельское хозяйство является важной частью экономики Азербайджана, в этой сфере работают более трети занятых:

"За последние годы количество осадков в Азербайджане сократилось в среднем почти на 10%. Это отразилось на урожайности и сборе урожая. Помимо этого, также высыхает Каспийское море, обладающее уникальной экосистемой. Снижение уровня воды в Каспийском море оказывает серьезное воздействие на морские и прибрежные экосистемы, а также на биоразнообразие и прибрежную инфраструктуру".

Он отметил необходимость принятия мер в данном направлении:

"Предполагается, что из-за изменения климата масштабные засухи будут наблюдаться в 100 раз чаще, а повышение глобальной температуры на 2 градуса приведет к голоданию еще 200 млн человек, что увеличит нагрузку на водные и сельскохозяйственные системы во всех странах".