Мухаммад Насар Хаят: ФАО не хватает $1,18 млн для реализации плана на 2026 год

Для реализации плана работы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на 2026 год не хватает $1,18 млн.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель ФАО Мухаммад Насар Хаят на заседании Совместного руководящего комитета высокого уровня Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития в Баку.

По его словам, общий объем финансирования плана на период с января по декабрь 2026 года составляет $6,4 млн, из которых уже обеспечено $5,2 млн, или около 83%. "Нам необходимо привлечь еще $1,18 млн для полного выполнения намеченных мероприятий", - отметил он.

Хаят подчеркнул, что финансирование формируется за счет международных фондов и донорских организаций, включая Адаптационный фонд, Глобальный экологический фонд (GEF), Зеленый климатический фонд, Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA), фонды ООН и Европейский союз. Основная часть уже привлеченных средств обеспечена именно этими донорами.

По его словам, план охватывает направления климатической устойчивости и "зеленого" роста. Сопредседателями выступают ФАО и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. В реализации также участвуют ряд структур ООН, в том числе UNECE, UN Women, UNIDO, IOM, UN-Habitat, ITU и UNEP, а также государственные органы страны.

Он добавил, что средства распределяются по трем ключевым направлениям. В частности, из необходимых $4,6 млн на развитие потенциала в области климатической устойчивости и циркулярной экономики уже обеспечено $3,7 млн. В то же время финансирование в размере $195 тыс., предусмотренное для повышения знаний местных сообществ в сфере климатических действий, обеспечено полностью.