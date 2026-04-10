Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Мухаммад Насар Хаят: ФАО не хватает $1,18 млн для реализации плана на 2026 год

    АПК
    • 10 апреля, 2026
    • 12:45
    Мухаммад Насар Хаят: ФАО не хватает $1,18 млн для реализации плана на 2026 год

    Для реализации плана работы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) на 2026 год не хватает $1,18 млн.

    Как сообщает Report, об этом заявил представитель ФАО Мухаммад Насар Хаят на заседании Совместного руководящего комитета высокого уровня Рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития в Баку.

    По его словам, общий объем финансирования плана на период с января по декабрь 2026 года составляет $6,4 млн, из которых уже обеспечено $5,2 млн, или около 83%. "Нам необходимо привлечь еще $1,18 млн для полного выполнения намеченных мероприятий", - отметил он.

    Хаят подчеркнул, что финансирование формируется за счет международных фондов и донорских организаций, включая Адаптационный фонд, Глобальный экологический фонд (GEF), Зеленый климатический фонд, Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA), фонды ООН и Европейский союз. Основная часть уже привлеченных средств обеспечена именно этими донорами.

    По его словам, план охватывает направления климатической устойчивости и "зеленого" роста. Сопредседателями выступают ФАО и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. В реализации также участвуют ряд структур ООН, в том числе UNECE, UN Women, UNIDO, IOM, UN-Habitat, ITU и UNEP, а также государственные органы страны.

    Он добавил, что средства распределяются по трем ключевым направлениям. В частности, из необходимых $4,6 млн на развитие потенциала в области климатической устойчивости и циркулярной экономики уже обеспечено $3,7 млн. В то же время финансирование в размере $195 тыс., предусмотренное для повышения знаний местных сообществ в сфере климатических действий, обеспечено полностью.

    Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) Мухаммад Насар Хаят Климатическая устойчивость Зеленый рост Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана
    FAO rəsmisi: "Bu ili əhatə edən iş planının icrası üçün 1 milyon dollardan çox vəsait cəlb olunmalıdır"
    FAO official: Over $1M needed to implement this year's work plan

    Последние новости

