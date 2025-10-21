Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Минсельхоз: Вероятность заражения людей ящуром близка к нулю

    АПК
    • 21 октября, 2025
    • 14:26
    Минсельхоз: Вероятность заражения людей ящуром близка к нулю

    Вероятность заражения людей ящуром, распространенным среди животных в некоторых регионах Азербайджана, близка к нулю.

    Об этом Report сообщил начальник отдела организации и мониторинга животноводства Министерства сельского хозяйства Баяндур Рзаев.

    По его словам, ящур является инфекционным заболеванием животных и может передаваться человеку только в результате употребления в пищу сырых продуктов животного происхождения.

    "В Азербайджане практически отсутствует традиция употребления сырого мяса и молочных продуктов, поэтому вероятность передачи этого заболевания человеку в стране равна нулю", - отметил он.

