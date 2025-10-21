Минсельхоз: Вероятность заражения людей ящуром близка к нулю

Вероятность заражения людей ящуром, распространенным среди животных в некоторых регионах Азербайджана, близка к нулю.

Об этом Report сообщил начальник отдела организации и мониторинга животноводства Министерства сельского хозяйства Баяндур Рзаев.

По его словам, ящур является инфекционным заболеванием животных и может передаваться человеку только в результате употребления в пищу сырых продуктов животного происхождения.

"В Азербайджане практически отсутствует традиция употребления сырого мяса и молочных продуктов, поэтому вероятность передачи этого заболевания человеку в стране равна нулю", - отметил он.