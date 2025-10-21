Минсельхоз: Вероятность заражения людей ящуром близка к нулю
АПК
- 21 октября, 2025
- 14:26
Вероятность заражения людей ящуром, распространенным среди животных в некоторых регионах Азербайджана, близка к нулю.
Об этом Report сообщил начальник отдела организации и мониторинга животноводства Министерства сельского хозяйства Баяндур Рзаев.
По его словам, ящур является инфекционным заболеванием животных и может передаваться человеку только в результате употребления в пищу сырых продуктов животного происхождения.
"В Азербайджане практически отсутствует традиция употребления сырого мяса и молочных продуктов, поэтому вероятность передачи этого заболевания человеку в стране равна нулю", - отметил он.
Последние новости
15:06
Папоян рассказал о маршруте поставки зерна из Казахстана в Армению через АзербайджанВ регионе
15:02
Глава египетской разведки находится в Израиле для переговоров с представителями Израиля и СШАДругие страны
14:58
Хикмет Гаджиев: В знак уважения наши братья казахи исполнили песню из репертуара Муслима МагомаеваВнешняя политика
14:57
Сирия планирует ввести новую валюту в начале 2026 годаДругие страны
14:48
Видео
Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюмВнешняя политика
14:43
Прокуроры стран СНГ договорились о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграциейВ регионе
14:40
Фото
В Астане состоялось II заседание Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:38
Азербайджан и Казахстан обсуждают создание новой Транскаспийской паромной системы для экспорта грузовИнфраструктура
14:35
Видео