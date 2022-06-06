Минсельхоз раскрыл направления использования бюджетных средств

Выделенные из государственного бюджета на 2021 год Министерству сельского хозяйства средств на поддержку производства семян и саженцев в размере 1 млн 842 тыс. манатов не были использованы.

Выделенные из государственного бюджета на 2021 год Министерству сельского хозяйства средства на поддержку производства семян и саженцев в размере 1 млн 842 тыс. манатов не были использованы.

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра сельского хозяйства Ильхама Гадимова во время обсуждения проекта закона об исполнении госбюджета Азербайджана на 2021 год на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По ее словам, хотя на поддержку производства семян и саженцев из госбюджета было выделено 8,5 млн манатов, из них были израсходованы 6 млн 658 тыс. манатов.

Гадимова отметила, что Министерство сельского хозяйства входит в число ведомств, участвующих в целевом осуществлении среднесрочных расходов: "Часть бюджетных средств, выделенных на сельское хозяйство, была использована министерством для реализации пяти программ и пяти стратегических целей. Большая часть суммы была направлена на программы, реализуемые в области растениеводства, в основном на предоставление субсидий на посевы и семена".