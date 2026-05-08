Минсельхоз: Новые субсидии в животноводстве нацелят на рост производства молока и мяса

В Азербайджане планируют внедрить новые модели субсидирования в животноводстве, ориентированные на рост производства молока и мяса, а также увеличение поголовья племенного скота.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Заур Алиев на II Международном форуме агрономов в Баку.

По его словам, сегодня в животноводческом секторе страны преобладают экстенсивные и маломасштабные формы хозяйствования, что негативно влияет на производительность.

"В секторе широко распространены сравнительно небольшие хозяйства, сформированные преимущественно на экстенсивной модели. В сфере крупного рогатого скота значительную долю составляют местные породы, продуктивность которых в молочном направлении существенно ниже по сравнению с другими породами", - отметил замминистра.

Алиев сообщил, что в рамках новой государственной программы структура субсидий будет переориентирована непосредственно на производство продукции.

"Новые модели поддержки в основном будут основаны на продуктовых субсидиях. Цель - увеличить объем продукции, направляемой в промышленность. На первом этапе меры поддержки будут распространяться на молоко и, в определенных объемах, на мясо", - сказал он.

По его словам, также обсуждается внедрение отдельного механизма субсидирования для увеличения числа племенных животных. Замминистра подчеркнул, что объем поддержки капитальных вложений в отрасль планируется увеличить вдвое.

Кроме того, в сфере мелкого рогатого скота планируется переход к полуинтенсивной модели хозяйствования, а также внедрение новых механизмов стимулирования, связанных с восстановлением пастбищ и обеспечением питьевой водой.