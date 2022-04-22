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Минсельхоз: На освобожденных территориях в этом году в основном сеяли зерновые

Минсельхоз: На освобожденных территориях в этом году в основном сеяли зерновые На освобожденных территориях Азербайджана в этом году зерновыми культурами засеяно 50 000 гектаров земли, на этих территориях ожидается высокий урожай.
АПК
22 апреля 2022 г. 17:46
Минсельхоз: На освобожденных территориях в этом году в основном сеяли зерновые

На освобожденных территориях Азербайджана в этом году зерновыми культурами засеяно 50 000 гектаров земли, на этих территориях ожидается высокий урожай.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела контроля за землепользованием Министерства сельского хозяйства Фирудин Тагиев.

По его словам, освобожденные территории имеют большой потенциал. Посевная проводится в условиях богарного земледелия. На следующем этапе планируется перейти на метод орошение полей. Это позволит многократно увеличить урожай.

Сотрудник министерства добавил, что после освобождения земель от оккупации началось изучение потенциала сельскохозяйственных угодий на этих территориях: "После изучения потенциала земель было определено какими культурами засеивать поля в каждом районе".

По словам Тагиева, на реке Хякяри будут строиться водохранилища, что также обеспечит более высокую урожайность: "После осуществления всех этих проектов мы добьемся высокой урожайности".

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Версия на азербайджанском языке Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi: "Azad edilmiş ərazilərdə bu il əsasən taxıl əkilib"

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