Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Сибига и Фидан обсудили усилия по деэскалации в Черном море

    Другие страны
    • 16 ноября, 2026
    • 21:16
    Сибига и Фидан обсудили усилия по деэскалации в Черном море

    Министры иностранных дел Украины и Турции Андрей Сибига и Хакан Фидан провели встречу на полях второй встречи глав МИД по вопросам межрегиональной безопасности и взаимосвязанности в Брюсселе.

    Как передает Report, об этом Сибига написал в своем телеграм-канале.

    Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе, а также двусторонние договоренности.

    "Я подчеркнул важную роль Турции как крупной черноморской державы и ключевого посредника в мирном процессе. Мы также обсудили выполнение договоренностей, достигнутых лидерами наших государств Владимиром Зеленским и Реджепом Таипом Эрдоганом, усилия по деэскалации ситуации в Черном море, а также двустороннего сотрудничества и развития торговли после вступления в силу Соглашения о свободной торговле", – отметил Андрей Сибига.

    Андрей Сибига Хакан Фидан Российско-украинский конфликт Черноморский регион
    Sibiqa və Fidan Qara dənizdə deeskalasiya səylərini müzakirə ediblər
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    22:15
    Эмин Махмудов вышел на прощальный матч за сборную Азербайджана по футболу
    Футбол
    22:09
    В Посольстве Украины в США подтвердили ограничение доступа к Starshield
    Другие страны
    21:56
    Tesla вложит €3 млрд в расширение завода в Германии
    Бизнес
    21:38
    В Шамкире в доме обнаружили тела двух человек
    Происшествия
    21:32
    В США впервые за несколько десятилетий появилось обозначение новой ядерной авиабомбы
    Другие страны
    21:16
    Сибига и Фидан обсудили усилия по деэскалации в Черном море
    Другие страны
    21:02
    УЕФА выдвинул Филиппа Диалло кандидатом на пост президента ФИФА
    Футбол
    20:44
    В Киевской области при взрыве гранаты погибли четыре человека
    Другие страны
    20:38
    ЕС рассчитывает на продолжение диалога со странами Центральной Азии, Черноморского региона и Южного Кавказа
    В регионе
    Лента новостей