Сибига и Фидан обсудили усилия по деэскалации в Черном море

Министры иностранных дел Украины и Турции Андрей Сибига и Хакан Фидан провели встречу на полях второй встречи глав МИД по вопросам межрегиональной безопасности и взаимосвязанности в Брюсселе.

Как передает Report, об этом Сибига написал в своем телеграм-канале.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе, а также двусторонние договоренности.

"Я подчеркнул важную роль Турции как крупной черноморской державы и ключевого посредника в мирном процессе. Мы также обсудили выполнение договоренностей, достигнутых лидерами наших государств Владимиром Зеленским и Реджепом Таипом Эрдоганом, усилия по деэскалации ситуации в Черном море, а также двустороннего сотрудничества и развития торговли после вступления в силу Соглашения о свободной торговле", – отметил Андрей Сибига.