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    УЕФА выдвинул Филиппа Диалло кандидатом на пост президента ФИФА

    Футбол
    • 16 ноября, 2026
    • 21:02
    УЕФА выдвинул Филиппа Диалло кандидатом на пост президента ФИФА

    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул главу Федерации футбола Франции Филиппа Диалло кандидатом на выборах президента ФИФА.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба европейской организации.

    На заседании исполнительного комитета УЕФА национальные ассоциации единогласно поддержали кандидатуру 63-летнего Диалло, который принял предложение баллотироваться.

    Выборы главы ФИФА состоятся в марте 2027 года в Марокко. Действующий президент организации Джанни Инфантино ранее объявил о намерении переизбраться на новый срок. Он возглавляет ФИФА с 2016 года.

    Выдвижение 63-летнего Диалло происходит на фоне разногласий между УЕФА и руководством ФИФА по вопросам управления и развития мирового футбола.

    UEFA Filipp Diallonu FİFA prezidentliyinə namizəd irəli sürüb
    UEFA proposes Philippe Diallo as FIFA presidential election candidate
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