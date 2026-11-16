УЕФА выдвинул Филиппа Диалло кандидатом на пост президента ФИФА
Футбол
- 16 ноября, 2026
- 21:02
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдвинул главу Федерации футбола Франции Филиппа Диалло кандидатом на выборах президента ФИФА.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба европейской организации.
На заседании исполнительного комитета УЕФА национальные ассоциации единогласно поддержали кандидатуру 63-летнего Диалло, который принял предложение баллотироваться.
Выборы главы ФИФА состоятся в марте 2027 года в Марокко. Действующий президент организации Джанни Инфантино ранее объявил о намерении переизбраться на новый срок. Он возглавляет ФИФА с 2016 года.
Выдвижение 63-летнего Диалло происходит на фоне разногласий между УЕФА и руководством ФИФА по вопросам управления и развития мирового футбола.
UEFA Filipp Diallonu FİFA prezidentliyinə namizəd irəli sürüb
UEFA proposes Philippe Diallo as FIFA presidential election candidate
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