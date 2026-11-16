İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    UEFA Filipp Diallonu FİFA prezidentliyinə namizəd irəli sürüb

    Futbol
    • 16 noyabr, 2026
    • 21:43
    UEFA Filipp Diallonu FİFA prezidentliyinə namizəd irəli sürüb

    Avropa Futbol Assosiasiyaları İttifaqı (UEFA) Fransa Futbol Federasiyasının rəhbəri Filipp Diallonun FİFA prezidenti seçkilərində namizədliyini irəli sürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa təşkilatının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    UEFA İcraiyyə Komitəsinin iclasında milli assosiasiyalar namizəd olmaq təklifini qəbul edən 63 yaşlı Diallonun namizədliyini yekdilliklə dəstəkləyiblər.

    FİFA rəhbərinin seçkiləri 2027-ci ilin martında Mərakeşdə keçiriləcək. Təşkilatın hazırkı Prezidenti Canni İnfantino daha əvvəl yeni müddətə yenidən seçilmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. O, 2016-cı ildən FİFA-ya rəhbərlik edir.

    63 yaşlı Diallonun namizədliyinin irəli sürülməsi UEFA ilə FİFA rəhbərliyi arasında dünya futbolunun idarə olunması və inkişafı məsələləri üzrə fikir ayrılıqları fonunda baş verir.

    Filipp Diallo Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı (UEFA) Namizəd
    УЕФА выдвинул Филиппа Диалло кандидатом на пост президента ФИФА
    UEFA proposes Philippe Diallo as FIFA presidential election candidate
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    22:08
    "Tesla" Almaniyadakı zavodunun genişləndirilməsinə 3 mlrd avro yatıracaq
    Biznes
    22:04
    Azərbaycan millisinin heyətində son oyununa çıxan Emin Mahmudova hədiyyə təqdim olunub
    Futbol
    21:46
    Sibiqa və Fidan Qara dənizdə deeskalasiya səylərini müzakirə ediblər
    Digər ölkələr
    21:43
    UEFA Filipp Diallonu FİFA prezidentliyinə namizəd irəli sürüb
    Futbol
    21:29
    Şəmkirdə evdə kişi və qadın meyiti aşkarlanıb
    Hadisə
    21:23
    Monakoda beynəlxalq toplantıda Azərbaycanın şərabçılıq, üzümçülük ənənələri barədə məlumat verilib
    ASK
    21:10
    Aİ Mərkəzi Asiya, Qara dəniz regionu, Cənubi Qafqaz ilə dialoqun davam olunacağına ümid edir
    Region
    20:57
    Kiyev vilayətində qumbara partlaması nəticəsində 4 nəfər ölüb
    Digər ölkələr
    20:50
    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII tura yekun vurulub
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti