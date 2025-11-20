Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Министр: В селах Лачына осуществлена переоценка земельного потенциала

    АПК
    • 20 ноября, 2025
    • 23:48
    Министерство сельского хозяйства совместно с соответствующими силовыми структурами будет стремиться создать условия для безопасной парцелляции территории населением села Забух Лачыинского района и закрепления этих участков за гражданами.

    Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Baku TV сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

    По его словам, в 2025 году с целью повышения продуктивности на освобожденных территориях посевные площади были сокращены примерно на треть по сравнению с 2024 годом.

    "В результате продуктивность на освобожденных территориях увеличилась на 37%. Это хороший показатель. Но на этих территориях еще остаются работы, которые нужно выполнить".

    Он сообщил, что в ближайшие дни будет проанализирован посевной потенциал сел Сус, Бяйлик и Забух Лачынского района.

    "В селах Сус и Бяйлик земли не пригодны для посева. По этой причине в этих селах основное внимание будет направлено на развитие животноводства и пчеловодства. А в селе Забух определены участки, пригодные для посева. Эти территории расположены на границе с Арменией. Мы вместе с Министерством обороны и Государственной пограничной службой будем стремиться к тому, чтобы население безопасно проводило раздел территории на этих участках и чтобы посевные площади были закреплены за гражданами", - подчеркнул М. Мамедов.

    Лента новостей