İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Laçın kəndlərinin torpaq potensialı yenidən qiymətləndirilib

    ASK
    • 20 noyabr, 2025
    • 23:35
    Laçın kəndlərinin torpaq potensialı yenidən qiymətləndirilib

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi müvafiq güc strukturları ilə birlikdə Laçının Zabux kəndində əhalinin ərazini təhlükəsiz şəkildə parselləməsinə və həmin sahələrin vətəndaşlara təhkim olunmasına şərait yaratmağa çalışacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov "Baku TV"yə müsahibəsində deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, 2025-ci ildə azad olunmuş ərazilərdə məhsuldarlığın artırılması məqsədilə 2024-cü illə müqayisədə əkin sahələrinin təxminən üçdə biri azaldılıb:

    "Nəticədə azad edilmiş ərazilərdə məhsuldarlıq 37 % artıb. Bu, yaxşı göstəricidir. Amma həmin ərazilərdə hələ də görülməli işlər qalır".

    O bildirib ki, yaxın günlərdə Laçının Sus, Bəylik və Zabux kəndlərinin əkin potensialı təhlil edilib:

    "Sus və Bəylik kəndlərində torpaqlar əkin üçün yararlı deyil. Bu səbəbdən bu kəndlərdə əsas diqqət heyvandarlıq və arıçılığın inkişafına yönəldiləcək. Zabux kəndində isə əkin üçün yararlı sahələr müəyyən olunub. Bu ərazilər Ermənistanla sərhəddə yerləşir. Biz Müdafiə Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidməti ilə birlikdə əhalinin həmin sahələrdə təhlükəsiz şəkildə ərazi bölgüsü aparmasına və əkin sahələrinin vətəndaşlara təhkim olunmasına çalışacağıq".

    Laçın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Məcnun Məmmədov
    Министр: В селах Лачына осуществлена переоценка земельного потенциала

    Son xəbərlər

    00:49
    Video

    "Zəngəzur dəhlizi ətrafındakı ərazilər Azərbaycana qaytarılır" - Qərbi Azərbaycan Xronikası

    Daxili siyasət
    00:25

    Məhəmməd Mustafa: Qəzza və İordan çayının Qərb sahili vahid bir bütöv və Fələstin dövlətinin yaradılması üçün əsasdır

    Digər ölkələr
    00:11

    Ağ Ev: ABŞ Ukrayna ilə bağlı sülh planı üzərində ciddi şəkildə işləməyə davam edir

    Digər ölkələr
    00:08

    Nazir: "Azad olunmuş torpaqlarda aqroparklar Azərbaycan və region üçün yeni aqrar modeli formalaşdıracaq"

    ASK
    23:56

    BMT Ukrayna ilə bağlı istənilən sülh prosesini dəstəkləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    23:40

    "Axios": ABŞ Ukraynanı əmin edib ki, onun mövqeləri nəzərə alınaraq plana əlavə olunacaq

    Digər ölkələr
    23:35

    Laçın kəndlərinin torpaq potensialı yenidən qiymətləndirilib

    ASK
    23:32

    Türkiyə ilə Aİ arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

    Region
    23:29
    Foto

    ABŞ-də azərbaycanlı icma rəhbəri Cənubi Türk Amerika Ticarət Palatasının vitse-prezidenti seçilib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti