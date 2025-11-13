Министр: В секторе АПК минимальный доход семьи из 4 человек составляет порядка 14 тыс. манатов

Необходимо отойти от концепции "все жители сельской местности должны заниматься сельским хозяйством".

Как сообщает Report, данное мнение выразил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по делам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию при обсуждении проекта госбюджета на 2026 год.

Он подчеркнул, что в селах необходимо создавать альтернативные возможности трудоустройства, в частности, в сферах промышленности, туризма, логистики.

По словам министра, главная цель в аграрном секторе Азербайджана - повышение производительности труда:

"Вопрос не в том, чтобы засеять больше земли и трудоустроить больше людей. Главная цель - повышение коэффициента использования рабочей силы и производительности труда. Политика Министерства сельского хозяйства направлена именно в этом направлении. Мы должны стремиться к повышению производительности труда с каждой площади и гектара".

Мамедов отметил, что в настоящее время в Азербайджане на одно фермерское хозяйство приходится в среднем 1,7 га земли, что недостаточно для содержания семьи в течение всего года:

"По нашим расчетам, средняя площадь земли, необходимая фермеру для получения минимального дохода, должна составлять 9 га. Годовой минимальный доход семьи из четырех человек составляет примерно 14 тыс. манатов. Чтобы заработать такую ​​сумму, фермеру важно иметь 9 га земли. Если говорить о зерноводстве, то эта цифра увеличивается до 33 га. В садоводстве для получения достаточного дохода нужно 3-5 га земли. Мы видим разницу между 1,7 га и 33 га – это очень серьезный вопрос, и нам необходимо осознать реальность".