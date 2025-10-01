Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Министр: В Азербайджане поощряется выращивание более прибыльных культур

    АПК
    • 01 октября, 2025
    • 13:18
    Министр: В Азербайджане поощряется выращивание более прибыльных культур

    Сегодня одно из основных направлений аграрной политики Азербайджана - поощрение выращивания более прибыльных для фермеров сельскохозяйственных культур.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на круглом столе "Климатоустойчивый агробизнес: Стратегия, инвестиции и согласование политики" в рамках Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    По его словам, доходы фермеров играют значительную роль: "Мы поощряем выращивание наиболее прибыльных культур. Министерство сельского хозяйства развивает стратегию устойчивого к климату сельского хозяйства".

    Министр добавил, что устойчивость к климатическим изменениям служит повышению уровня благосостояния фермеров.

    BCAW2025 Меджнун Мамедов
    Nazir: "Azərbaycanda fermerlərə daha çox gəlir gətirən bitkilərin əkilməsi təşviq edilir"
    Minister: Azerbaijan encouraging cultivation of more profitable crops

