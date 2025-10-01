Министр: В Азербайджане поощряется выращивание более прибыльных культур
АПК
- 01 октября, 2025
- 13:18
Сегодня одно из основных направлений аграрной политики Азербайджана - поощрение выращивания более прибыльных для фермеров сельскохозяйственных культур.
Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на круглом столе "Климатоустойчивый агробизнес: Стратегия, инвестиции и согласование политики" в рамках Бакинской климатической недели (BCAW2025).
По его словам, доходы фермеров играют значительную роль: "Мы поощряем выращивание наиболее прибыльных культур. Министерство сельского хозяйства развивает стратегию устойчивого к климату сельского хозяйства".
Министр добавил, что устойчивость к климатическим изменениям служит повышению уровня благосостояния фермеров.
