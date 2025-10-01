Nazir: "Azərbaycanda fermerlərə daha çox gəlir gətirən bitkilərin əkilməsi təşviq edilir"
ASK
- 01 oktyabr, 2025
- 12:43
Bu gün Azərbaycanın aqrar siyasətinin ana istiqamətindən biri fermerlərə daha çox gəlir gətirən bitkilərin əkilməsini təşviq etməkdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi (BCAW2025) çərçivəsində keçirilən "İqlimədavamlı Aqrobiznes: Strategiya, İnvestisiya və Siyasətin Uyğumlaşdırılması" mövzusunda dəyirmi masada çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, fermerlərin gəlirləri əhəmiyyətli rol oynayır: "Daha dəyərli bitkilərin əkilməsini təşviq edirik. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq özümüzü iqlimə dayanıqlı kənd təsərrüfatı strategiyasının mərkəzində görürük".
O əlavə edib ki, iqlimə dayanıqlılıq fermerlərin rifah səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edir.
Son xəbərlər
14:02
London təmsilçisi Premyer Liqa klubunun müdafiəçisini transfer etməyə hazırlaşırFutbol
13:59
Vyetnamda qasırğa 29 nəfərin ölümünə səbəb olubDigər ölkələr
13:53
Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıbTurizm
13:53
Azərbaycana turist axını 2 %-ə yaxın azalıbTurizm
13:52
"Kəpəz" yeni baş məşqçi ilə razılığa gəlibFutbol
13:52
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisi finala yüksəlibFutbol
13:49
Foto
İRİA-nın dəstəyi ilə Naxçıvan İnnovasiya Mərkəzi yaradılıb - YENİLƏNİBİKT
13:48
Taras Kuzio: Aİ Bakı və İrəvana münasibətdə balanslı siyasət aparmalıdırXarici siyasət
13:48