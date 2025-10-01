İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    • 01 oktyabr, 2025
    Nazir: Azərbaycanda fermerlərə daha çox gəlir gətirən bitkilərin əkilməsi təşviq edilir
    Məcnun Məmmədov

    Bu gün Azərbaycanın aqrar siyasətinin ana istiqamətindən biri fermerlərə daha çox gəlir gətirən bitkilərin əkilməsini təşviq etməkdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi (BCAW2025) çərçivəsində keçirilən "İqlimədavamlı Aqrobiznes: Strategiya, İnvestisiya və Siyasətin Uyğumlaşdırılması" mövzusunda dəyirmi masada çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, fermerlərin gəlirləri əhəmiyyətli rol oynayır: "Daha dəyərli bitkilərin əkilməsini təşviq edirik. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq özümüzü iqlimə dayanıqlı kənd təsərrüfatı strategiyasının mərkəzində görürük".

    O əlavə edib ki, iqlimə dayanıqlılıq fermerlərin rifah səviyyəsinin yüksəldilməsinə xidmət edir.

    Министр: В Азербайджане поощряется выращивание более прибыльных культур
    Minister: Azerbaijan encouraging cultivation of more profitable crops

