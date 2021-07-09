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Министр сельского хозяйства встретился с фермерами-хлопкоробами в Сальяне

Министр сельского хозяйства встретился с фермерами-хлопкоробами в Сальяне Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов встретился с фермерами-хлопкоробами на открытом поле в селе Бораныкенд Сальянского района.
АПК
9 июля 2021 г. 10:22
Министр сельского хозяйства встретился с фермерами-хлопкоробами в Сальяне

Министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов встретился с фермерами-хлопкоробами на открытом поле в селе Бораныкенд Сальянского района.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз.

Министр осмотрел хлопковые поля и поинтересовался состоянием посевов. На встрече состоялся обмен мнениями о проведении агротехнических мероприятий в соответствии с графиком, вопросах орошения, обеспечении фермеров удобрениями, химикатами, техникой, о мерах по защите растений, усилении государственной поддержки хлопководства.

В 2020 году в Сальяне на площади 5 тыс. гектаров был проведен посев хлопка, по окончании сезона фермеры передали в пункты снабжения более 20 тыс. тонн хлопка. В этом году в районе на 6 124 гектарах посажен хлопок. Проведенные мониторинги показывают, что Сальянский район в этом году займёт одно из первых мест по средним показателям урожайности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKənd təsərrüfatı naziri Salyanda açıq sahədə pambıqçı fermerlərlə görüşüb

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