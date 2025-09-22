Министр: Карабах и Восточный Зангезур имеют огромный аграрный потенциал
АПК
- 22 сентября, 2025
- 12:09
Карабах и Восточный Зангезур обладают значительным сельскохозяйственным потенциалом.
Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на I Азербайджанском Международном Инвестиционном Форуме (AIIF-2025), проходящем в Баку.
По его словам, Азербайджан является стабильной страной в социальном, экономическом и политическом плане: "На этом форуме обсуждаются инвестиционные возможности Карабаха и Восточного Зангезура".
Министр отметил, что в регионе уже реализуются инвестиционные проекты в различных направлениях: "Особое внимание уделяется современным оросительным системам. Кроме того, предусмотрены различные проекты в сфере переработки сельхозпродукции".
