    АПК
    • 22 сентября, 2025
    • 12:09
    Министр: Карабах и Восточный Зангезур имеют огромный аграрный потенциал

    Карабах и Восточный Зангезур обладают значительным сельскохозяйственным потенциалом.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на I Азербайджанском Международном Инвестиционном Форуме (AIIF-2025), проходящем в Баку.

    По его словам, Азербайджан является стабильной страной в социальном, экономическом и политическом плане: "На этом форуме обсуждаются инвестиционные возможности Карабаха и Восточного Зангезура".

    Министр отметил, что в регионе уже реализуются инвестиционные проекты в различных направлениях: "Особое внимание уделяется современным оросительным системам. Кроме того, предусмотрены различные проекты в сфере переработки сельхозпродукции".

