    Məcnun Məmmədov: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun çox böyük aqrar potensialı var"

    ASK
    • 22 sentyabr, 2025
    • 11:47
    Məcnun Məmmədov: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun çox böyük aqrar potensialı var
    Məcnun Məmmədov

    Həm Qarabağ, həm də Şərqi Zəngəzurun çox böyük kənd təsərrüfatı potensialı var.

    "Report" xəbər verir ki, bu fikirləri kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan sosial, iqtisadi, siyasi istiqamətlərdə stabil bir ölkədir: "Bu tədbirdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı investisiya imkanları dəyərləndirilir".

    O bildirib ki, hazırda orada müxtəlif sahələrdə investisiyalar həyata keçirilir: "Xüsusilə müasir suvarma sistemlərinə ciddi yatırımlar olur. Həmçinin, müxtəlif qida emalları layihələri də nəzərdə tutulub".

