Məcnun Məmmədov: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun çox böyük aqrar potensialı var"
ASK
- 22 sentyabr, 2025
- 11:47
Həm Qarabağ, həm də Şərqi Zəngəzurun çox böyük kənd təsərrüfatı potensialı var.
"Report" xəbər verir ki, bu fikirləri kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan sosial, iqtisadi, siyasi istiqamətlərdə stabil bir ölkədir: "Bu tədbirdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı investisiya imkanları dəyərləndirilir".
O bildirib ki, hazırda orada müxtəlif sahələrdə investisiyalar həyata keçirilir: "Xüsusilə müasir suvarma sistemlərinə ciddi yatırımlar olur. Həmçinin, müxtəlif qida emalları layihələri də nəzərdə tutulub".
Son xəbərlər
12:41
Rəşad Nəbiyev: "Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin əsas arteriyasına çevrilir"İnfrastruktur
12:41
Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq müsabiqədə ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edibŞou-biznes
12:35
Şəmkirdə minik və yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
12:34
Azərbaycanın beyin mərkəzinin direktor müavini Ermənistanda beynəlxalq tədbirdə iştirak edirXarici siyasət
12:31
AYNA: İctimai nəqliyyatda təqaüdçülər və tələbələr üçün güzəştlər tətbiq olunacaqİnfrastruktur
12:30
Sabah hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:22
Azərbaycanda ölçmə vasitələrini yoxlayanların növbəti attestasiyası olacaqBiznes
12:18
Foto
Bakıda Baş prokurorluğun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİBHadisə
12:18