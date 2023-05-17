Министр: Инновации необходимы для смягчения воздействия глобального потепления на аграрный сектор

Внедрение инноваций, успешно применяемых в современном мире с точки зрения нейтрализации негативного влияния глобального потепления на аграрную сферу Азербайджана, особенно на сельское хозяйство, имеет важное значение.

Внедрение инноваций, успешно применяемых в современном мире с точки зрения нейтрализации негативного влияния глобального потепления на аграрную сферу имеет важное значение для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов во время выступления на 28-ой международной выставке пищевой промышленности InterFood Azerbaijan 2023 и 16-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro.

"Выставки позволяют производителям сельскохозяйственной продукции наглядно ознакомиться с этими инновациями. Особо хочу отметить, что участие в выставке иностранных компаний, внедряющих эти инновации, с каждым годом только растет. Компании из самых разных стран не только представляют здесь свою продукцию, но и получают возможность найти местных партнеров. Уверен, что выставка Caspian Agro - 2023 запомнится не только презентацией многочисленных аграрных инноваций, но и дальнейшим расширением сотрудничества между отечественными и зарубежными компаниями, установлением новых партнерских отношений", - отметил министр.

Мамедов отметил, что 16-я по счету выставка приурочена к 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева: "Интенсивное развитие сельского хозяйства также напрямую зависит от внедрения инноваций в аграрном секторе. Особенно важно, чтобы наши фермеры, являющиеся основной движущей силой аграрного сектора, были осведомлены о принципах работы инновационной сельскохозяйственной техники".

Министр подчеркнул, что инновации, применяемые в аграрной сфере, многократно повышают урожайность, позволяют более эффективно использовать земельные и водные ресурсы, снижают себестоимость продукции и способствуют увеличению доходов фермеров: “Надеемся, что проводимая выставка позволит работникам аграрной сферы познакомиться с новой техникой и технологиями, обменяться опытом, наладить взаимовыгодные деловые отношения. Отрадно, что 71% компаний, которые будут участвовать в выставке, являются иностранными компаниями".