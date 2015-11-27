​Министерство: В Дагестане решается проблема с перевозкой сельскохозяйственной продукции из Азербайджана

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Заместитель министра экономики и промышленности Сахиб Мамедов, заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев, а также сотрудники министерства экономики и промышленности побывали с рабочим визитом в Дагестанской Республике (Российская Федерация) с целью устранения проблемы с перевозкой ввозимой в Россию из Азербайджана сельскохозяйственной продукции из железнодорожного депо в городе Дербент.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экономики и промышленности, в ходе визита азербайджанская делегация встретилась с премьер-министром Дагестана, с которым обсудила возникшие с грузоперевозками проблемы.

Отмечается, что азербайджанская делегация осмотрела находящиеся в железнодорожном депо грузы. Сельскохозяйственная продукция 120 из 180 вагонов уже загружена в грузовые машины и отправлена в различные регионы России. Отгрузка грузов из остальных вагонов продолжается.