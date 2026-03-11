Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Меджнун Мамедов рассказал о барьерах для экспорта агропродукции в Европу

    АПК
    • 11 марта, 2026
    • 15:20
    Меджнун Мамедов рассказал о барьерах для экспорта агропродукции в Европу

    Сертификация и конкурентоспособность продукции остаются ключевыми условиями выхода сельскохозяйственной продукции Азербайджана на европейский рынок.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на общественных слушаниях комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

    По его словам, среди стран Европы, в которые Азербайджан экспортирует аграрную продукцию, в первую пятерку входят Германия и Италия. Основную долю экспорта в эти страны составляют фундуковая продукция.

    Мамедов подчеркнул, что при выходе на европейский рынок по-прежнему актуальными остаются вопросы таможенных пошлин и защиты внутреннего рынка.

    "Европейский союз защищает свои рынки и продукцию, представляющую для него интерес. Среди товаров, экспортируемых из Азербайджана, от пошлин освобождаются только те, которые востребованы в Европе. Остальная продукция облагается пошлинами, что создает сложности с точки зрения конкурентоспособности", - сказал он.

    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan məhsullarının Avropaya ixracı üçün sertifikatlaşdırma xərcləri maliyyələşdiriləcək"
    Minister: Certification - key for Azerbaijani farm exports to Europe
