Меджнун Мамедов: Из используемых в Азербайджане оросительных систем 5% - управляемые

Сегодня из используемых в Азербайджане оросительных систем 5% - управляемые.

Сегодня из используемых в Азербайджане оросительных систем 5% - управляемые.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов сказал во время выступления на Форуме аграрных инноваций.

По словам М.Мамедова, этот показатель довольно низкий.

"Одна из наших основных целей – увеличить масштаб использования управляемых оросительных систем. Кроме того, глобальное потепление также отрицательно воздействует на сельское хозяйство. И с этой точки зрения правильное управление водой очень важно", - добавил министр.