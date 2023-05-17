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Меджнун Мамедов: Из используемых в Азербайджане оросительных систем 5% - управляемые

Меджнун Мамедов: Из используемых в Азербайджане оросительных систем 5% - управляемые Сегодня из используемых в Азербайджане оросительных систем 5% - управляемые.
АПК
17 мая 2023 г. 12:22
Меджнун Мамедов: Из используемых в Азербайджане оросительных систем 5% - управляемые

Сегодня из используемых в Азербайджане оросительных систем 5% - управляемые.

Как сообщает Report, об этом министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов сказал во время выступления на Форуме аграрных инноваций.

По словам М.Мамедова, этот показатель довольно низкий.

"Одна из наших основных целей – увеличить масштаб использования управляемых оросительных систем. Кроме того, глобальное потепление также отрицательно воздействует на сельское хозяйство. И с этой точки зрения правильное управление водой очень важно", - добавил министр.

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Версия на английском языке Majnun Mammadov: 5% of irrigation systems used in Azerbaijan are controlled ones
Версия на азербайджанском языке Məcnun Məmmədov: "Azərbaycanda istifadə olunan suvarma sistemlərinin 5 %-i idarəolunandır"

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