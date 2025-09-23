Меджнун Мамедов: Азербайджан значительно инвестирует в развитие аграрного сектора

Азербайджан инвестирует большие средства в исследования и развитие аграрного сектора.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

По его словам, при министерстве действует несколько исследовательских институтов, которые занимаются разработкой различных продуктов. Эти продукты помогают находить решения, соответствующие климатическим изменениям, и способствуют ежегодному повышению производительности.

Министр подчеркнул, что в Азербайджане сельское хозяйство освобождено от налогов. "Это, пожалуй, одно из самых значимых преимуществ, которыми мы обладаем. Сельскохозяйственное оборудование, техника и оросительные системы, импортируемые в Азербайджан, полностью освобождены от таможенных пошлин и НДС. Это делает инвестиции в сельское хозяйство очень важными и привлекательными. Мы реализуем несколько программ, направленных на поддержку наших фермеров", - отметил он.