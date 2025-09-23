Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Меджнун Мамедов: Азербайджан значительно инвестирует в развитие аграрного сектора

    АПК
    • 23 сентября, 2025
    • 11:07
    Меджнун Мамедов: Азербайджан значительно инвестирует в развитие аграрного сектора

    Азербайджан инвестирует большие средства в исследования и развитие аграрного сектора.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) в Баку.

    По его словам, при министерстве действует несколько исследовательских институтов, которые занимаются разработкой различных продуктов. Эти продукты помогают находить решения, соответствующие климатическим изменениям, и способствуют ежегодному повышению производительности.

    Министр подчеркнул, что в Азербайджане сельское хозяйство освобождено от налогов. "Это, пожалуй, одно из самых значимых преимуществ, которыми мы обладаем. Сельскохозяйственное оборудование, техника и оросительные системы, импортируемые в Азербайджан, полностью освобождены от таможенных пошлин и НДС. Это делает инвестиции в сельское хозяйство очень важными и привлекательными. Мы реализуем несколько программ, направленных на поддержку наших фермеров", - отметил он.

    AIIF 2025 Меджнун Мамедов аграрный сектор инвестиции сельское хозяйство
    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan aqrar sektorda inkişafa böyük sərmayə qoyur"
    Minister: Azerbaijan makes major investments in agricultural development

