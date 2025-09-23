İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan aqrar sektorda inkişafa böyük sərmayə qoyur"

    • 23 sentyabr, 2025
    • 10:44
    Məcnun Məmmədov: Azərbaycan aqrar sektorda inkişafa böyük sərmayə qoyur
    Məcnun Məmmədov

    Azərbaycan aqrar sektorda tədqiqat və inkişafa böyük sərmayə qoyur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun (AIIF 2025) ikinci günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iqlim dəyişikliyinə uyğun həllər tapmaq, məhsuldarlığı ildən-ilə artırmaq üçün müxtəlif məhsullar üzərində çalışan nazirliyin bir neçə tədqiqat institutu var: "Təhsil sahəsində isə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti fəaliyyət göstərir".

    Nazir vurğulayıb ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı vergidən azaddır: "Əslində bu, bizdə olan ən dəyərli üstünlüklərdən biridir. Azərbaycana idxal olunan kənd təsərrüfatı avadanlıqları, kənd təsərrüfatı texnikası, suvarma sistemləri gömrük rüsumundan tam azaddır. Onlar həmçinin ƏDV-dən də azaddır. Bu isə kənd təsərrüfatına sərmayəni çox mühüm və cəlbedici edir. Biz fermerlərimizi dəstəkləyən bir neçə proqram həyata keçiririk".

    Меджнун Мамедов: Азербайджан значительно инвестирует в развитие аграрного сектора
    Minister: Azerbaijan makes major investments in agricultural development

