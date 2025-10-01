Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсов

    АПК
    • 01 октября, 2025
    • 11:01
    Азербайджан активно наращивает инвестиции в развитие климатоустойчивых водных систем, учитывая приоритетность сельского хозяйства как отрасли.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, выступая на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

    Министр подчеркнул критическую важность модернизации ирригационных систем, особенно учитывая географическое расположение страны в регионе.

    "Находясь в полузасушливом регионе, мы инвестируем в климатоустойчивые водные системы, которые сохраняют каждую каплю воды", - отметил он.

    Мамедов особо подчеркнул необходимость комплексного подхода к аграрной политике: "Сельское хозяйство остается приоритетным направлением для правительства Азербайджана. Этот сектор не только вносит вклад в ВВП, но и обеспечивает продовольственную безопасность, занятость в сельской местности и сохраняет нашу культурную идентичность. Наши фермеры демонстрируют устойчивость, и наша ответственность заключается в создании для них оптимальных финансовых, технологических и институциональных условий, чтобы они могли преуспевать в условиях климатических изменений".

    BCAW2025 Меджнун Мамедов изменение климата водные ресурсы
    Лента новостей